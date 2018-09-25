للمرة الأولى منذ 4 أعوام "النفط" يتخطى 80 دولارا للبرميل

بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أربع سنوات، بفضل عقوبات أمريكية وشيكة على صادرات إيران من الخام.

وقفز سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات وبلغ نحو 81 دولارا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ما الذي حدث؟

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 61 سنتا إلى 81 دولارا و81 سنتا للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها صباح (الثلاثاء) عند 82 دولارا و20 سنتا وهو أعلى سعر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

سعر النفط يتجه صوب تسجيل خامس زيادة فصلية على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب منذ أوائل 2017، حين قادت موجة ارتفاع استمرت ستة فصول، سعر النفط إلى مستوى قياسي عند 147 دولارا و50 سنتا للبرميل.

العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط زادت 30 سنتا حيث وصلت إلى 72 دولارا و38 سنتا للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي.

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