السعودية: ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية إلى 2.2 في المئة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي.

وقال بيان للهيئة إن "الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعًا إلى 107.3 نقطة خلال أغسطس/ آب 2018، مقارنةً بـ 104.9 نقطة خلال أغسطس/ آب 2017.

وسجلت 10 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعًا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بشهر أغسطس/ آب من عام 2017.

أعلى خمس مجموعات تسجل ارتفاعا

"النقل" ارتفع بنسبة 10.5 في المئة.

"التبغ" ارتفاع بنسبة 9.9 في المئة.

"المطاعم والفنادق" 8.4 في المئة.

"الأغذية والمشروبات" 6.6 في المائة.

"الصحة" 4 في المئة.

سجلت مجموعتان فقط تراجعا على أساس سنوي

"الملابس والأحذية" تراجعت بنسبة 8.5 في المئة.

"السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" تراجعت بنسبة 1.3 في المئة.

ضرائب