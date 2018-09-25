السعودية: ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية إلى 2.2 في المئة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي.
وقال بيان للهيئة إن "الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعًا إلى 107.3 نقطة خلال أغسطس/ آب 2018، مقارنةً بـ 104.9 نقطة خلال أغسطس/ آب 2017.
وسجلت 10 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعًا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بشهر أغسطس/ آب من عام 2017.
أعلى خمس مجموعات تسجل ارتفاعا
- "النقل" ارتفع بنسبة 10.5 في المئة.
- "التبغ" ارتفاع بنسبة 9.9 في المئة.
- "المطاعم والفنادق" 8.4 في المئة.
- "الأغذية والمشروبات" 6.6 في المائة.
- "الصحة" 4 في المئة.
سجلت مجموعتان فقط تراجعا على أساس سنوي
- "الملابس والأحذية" تراجعت بنسبة 8.5 في المئة.
- "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" تراجعت بنسبة 1.3 في المئة.
ضرائب
- فرضت السعودية منذ يوليو/ تموز 2017 ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و 100 في المئة.
- بدأت السعودية مطلع العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.