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اقتصاد|السعودية

السعودية: ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي

صورة من تقرير الهيئة عن التضخم في أغسطس
صورة من تقرير الهيئة عن التضخم في أغسطس
25/9/2018

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية إلى 2.2 في المئة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي.

وقال بيان للهيئة إن "الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعًا إلى 107.3 نقطة خلال أغسطس/ آب 2018، مقارنةً بـ 104.9 نقطة خلال أغسطس/ آب 2017.

وسجلت 10 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعًا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بشهر أغسطس/ آب من عام 2017.

أعلى خمس مجموعات تسجل ارتفاعا
  • "النقل" ارتفع بنسبة 10.5 في المئة.
  • "التبغ" ارتفاع بنسبة 9.9 في المئة.
  • "المطاعم والفنادق" 8.4 في المئة.
  • "الأغذية والمشروبات" 6.6 في المائة.
  • "الصحة" 4 في المئة.
سجلت مجموعتان فقط تراجعا على أساس سنوي
  • "الملابس والأحذية" تراجعت بنسبة 8.5 في المئة.
  • "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" تراجعت بنسبة 1.3 في المئة.
ضرائب
  • فرضت السعودية منذ يوليو/ تموز 2017 ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و 100 في المئة.
  • بدأت السعودية مطلع العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.
المصدر : وكالات
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