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اقتصاد

تعرف على توقعات بلومبرغ للنمو الاقتصادي في دول الخليج

شعار مجلس التعاون الخليجي
شعار مجلس التعاون الخليجي
24/9/2018

أجرت وكالة بلومبرغ للأنباء استطلاعا نشرت نتائجه (الاثنين) وشارك فيه عدد من الاقتصاديين في الفترة من 16 إلى 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وهذا أبرز ما ورد في التقرير:
  • توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بنسبة 2% العام الجاري وبنسبة 2.7% و2.6% على التوالي خلال العامين المقبلين.
  • توقع الاستطلاع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 3.2 % خلال العام الجاري، ثم سوف يتباطأ خلال العامين المقبلين لينمو بنسبة 3.1% و3 % على التوالي. 
  • فيما يتعلق بدولة قطر فقد توقع الاستطلاع نمو اقتصادها بنسبة 2.6% العام الجاري والعام المقبل، على أن يرتفع إلى 3.5% عام 2020.
  • خلص الاستطلاع إلى أن اقتصاد الكويت سوف ينمو بنسبة 1.9% العام الجاري، وبنسبة 3% و2.3% في العامين المقبلين.   
  • بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 % عام 2018 وبنسبة 3.1% في العام 2019 وبنسبة 3.4 % في العام 2020.
  • من المتوقع أن ينمو اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 3.1 % خلال العام الجاري وبنسبة 3% و2.8% خلال العامين المقبلين. 
المصدر : الألمانية
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