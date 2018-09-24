تعرف على توقعات بلومبرغ للنمو الاقتصادي في دول الخليج

أجرت وكالة بلومبرغ للأنباء استطلاعا نشرت نتائجه (الاثنين) وشارك فيه عدد من الاقتصاديين في الفترة من 16 إلى 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وهذا أبرز ما ورد في التقرير: