تعرف على توقعات بلومبرغ للنمو الاقتصادي في دول الخليج

أجرت وكالة بلومبرغ للأنباء استطلاعا نشرت نتائجه (الاثنين) وشارك فيه عدد من الاقتصاديين في الفترة من 16 إلى 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وهذا أبرز ما ورد في التقرير:
- توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بنسبة 2% العام الجاري وبنسبة 2.7% و2.6% على التوالي خلال العامين المقبلين.
- توقع الاستطلاع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 3.2 % خلال العام الجاري، ثم سوف يتباطأ خلال العامين المقبلين لينمو بنسبة 3.1% و3 % على التوالي.
- فيما يتعلق بدولة قطر فقد توقع الاستطلاع نمو اقتصادها بنسبة 2.6% العام الجاري والعام المقبل، على أن يرتفع إلى 3.5% عام 2020.
- خلص الاستطلاع إلى أن اقتصاد الكويت سوف ينمو بنسبة 1.9% العام الجاري، وبنسبة 3% و2.3% في العامين المقبلين.
- بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 % عام 2018 وبنسبة 3.1% في العام 2019 وبنسبة 3.4 % في العام 2020.
- من المتوقع أن ينمو اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 3.1 % خلال العام الجاري وبنسبة 3% و2.8% خلال العامين المقبلين.