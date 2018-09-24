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اقتصاد

أمريكا والصين تتبادلان فرض تعرفات جمركية

الرئيس الصيني تشي جينبينغ (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
الرئيس الصيني تشي جينبينغ (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
24/9/2018

فرضت كل من الولايات المتحدة والصين تعرفات جمركية جديدة على سلع للدولة الأخرى بدءا من اليوم الإثنين.

التفاصيل:

  • بدأ في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش سريان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار والرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.
  • كانت كل من الدولتين قد فرضت بالفعل تعرفات على سلع للدول الأخرى بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري.
  • تراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، في حين أن السلع الأمريكية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال وأنواعا معينة من الطائرات.
  • قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدما للأمام، لكن أيا منهما لم يبد استعدادا للتوصل لحل وسط.
  • قال المسؤول الأمريكي يوم الجمعة إنه لم يتم تحديد موعد للجولة الثانية من المحادثات.
  • قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصين قررت عدم إرسال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن هذا الأسبوع، وسط اتهامات من جانب بيجين لواشنطن بعدم الصدق في المفاوضات التجارية.
  • يحذر اقتصاديون من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو ليس فقط في الولايات المتحدة والصين وإنما عبر الاقتصاد العالمي الأوسع.
المصدر : رويترز
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