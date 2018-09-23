سيمنس تقترب من صفقة بمليارات الدولارات في العراق

تعمل مجموعة سيمنس الألمانية الهندسية على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق.

ذكرت نقلت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء قولها إن جو قيصر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس سافر للعراق لإبرام مذكرة تفاهم مع بغداد اليوم (الأحد) مضيفة أن الصفقة تشمل أيضا تكنولوجيا نقل الكهرباء.

الصحيفة قالت إن الحكومة العراقية لم تتخذ قرارا بقبول عرض سيمنس الذي دعمته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الأيام الأخيرة.

متحدث باسم سيمنس: قدمنا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى رئيس الوزراء حيدر جواد العبادي في فبراير/شباط.

المتحدث: المجموعة عقدت سلسلة من الاجتماعات وتلقت رد فعل إيجابيا من الحكومة.

المتحدث: نهدف إلى إضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 غيغاوات في أربع سنوات، وتوفير آلاف الوظائف في البلد، ودعم مكافحة الفساد، وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين.

خلفية

في عام 2015 وقعت سيمنس عقدا بقيمة ثمانية مليارات يورو (9.4 مليار دولار) مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 غيغاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.