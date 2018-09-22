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اقتصاد|السعودية

فوربس: السعودية عاجزة عن منع هروب الأموال إلى خارج البلاد

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
22/9/2018

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن حكومة المملكة العربية السعودية تفشل في جذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي.

وأضافت المجلة في تقرير للصحفي دومينيك دادلي المتخصص في الشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط:  
  • تثبت الحكومة السعودية أنها غير قادرة على منع هروب الأموال إلى خارج البلاد وفق أحدث البيانات.
  • الحكومة السعودية لا تزال تَـفشل في اجتذاب مُستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي في اقتصادها.
  • خلال الصيف، ظهر أن المملكة التي تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي لتمويل أجندة الإصلاح الاقتصادي عانت من انهيار ٍصادم في الاستثمار الداخلي خلال العام الماضي.
  • وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 7 من يونيو/ حزيران الماضي، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في عام 2017 مقارنة بـ 7.5 مليار دولار في عام 2016.
  • خروج الأموال من السعودية زاد في عام 2016 من أقل من 2 % من مجمل الناتج المحلي إلى 5%ف من الناتج المحلي.
المصدر : صحف أجنبية
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