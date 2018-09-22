فوربس: السعودية عاجزة عن منع هروب الأموال إلى خارج البلاد

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن حكومة المملكة العربية السعودية تفشل في جذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي.

وأضافت المجلة في تقرير للصحفي دومينيك دادلي المتخصص في الشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط: