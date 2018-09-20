رجل أعمال صيني يتخلى عن وعده بتأمين مليون وظيفة في الولايات المتحدة

تخلى جاك ما مؤسس مجموعة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية عن وعده بتأمين مليون وظيفة في الولايات المتحدة، بحسب مقابلة أجراها معه الإعلام الرسمي الصيني نشرت الخميس.

التفاصيل وخلفيات:

كان أغنى رجل في الصين أعلن هذا الالتزام في يناير/ كانون الثاني 2017 في نيويورك في حضور دونالد ترمب بعيد انتخابه رئيسا.

قال جاك ما لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "هذا الوعد كان يستند إلى شرطين مسبقين: تعاون ودي بين الصين والولايات المتحدة وتجارة ثنائية عقلانية وموضوعية".

أضاف أن "الوضع الراهن يهدد هذين الشرطين المسبقين ويجعل الوفاء بهذا الالتزام مستحيلا. لكننا لن نوقف جهودنا، سنواصلها بهدف تطوير العلاقات التجارية الصينية الأمريكية في شكل صحي".

كان الوعد الذي أطلقه رجل الأعمال قد أثار شكوكا، وخصوصا أن الرقم الذي ذكره يشكل نحو واحد في المئة من مجمل الوظائف في الولايات المتحدة.

حرب تجارية