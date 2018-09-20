تعرف على صافي ثروة الأسر الأمريكية

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقرير، الخميس، إن الأسر في الولايات المتحدة أضافت حوالي 2.2 تريليون دولار إلى ثروتها في الربع الثاني من هذا العام.
التفاصيل:
- التقرير قال إن إجمالي ثروة الأسر الأمريكية بلغ 106.9 تريليونات دولار في نهاية يونيو حزيران.
- تعكس هذه الأرقام قوة اقتصاد هبط فيه معدل البطالة إلى 3.9% وصعود أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.
- وفقا لتقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي، فإن اقتراض الأسر ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.9% في الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران انخفاضا من معدل نمو بلغ 3.2% في الربع الأول من العام.
- قال البنك المركزي إن قيمة حيازات الأسر من أسهم الشركات زادت بمقدار 800 مليار دولار على مدار الربع الثاني، في حين ارتفعت قيمة العقارات بمقدار 600 مليار دولار.
- من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء القادم لتصل إلى نطاق بين 2 و2.25%.
- ستكون تلك الزيادة الثالثة من نوعها من حيث النسبة المئوية في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.