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اقتصاد|الولايات المتحدة

تعرف على صافي ثروة الأسر الأمريكية

20/9/2018

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقرير، الخميس، إن الأسر في الولايات المتحدة أضافت حوالي 2.2 تريليون دولار إلى ثروتها في الربع الثاني من هذا العام.

التفاصيل:
  • التقرير قال إن إجمالي ثروة الأسر الأمريكية بلغ 106.9 تريليونات دولار في نهاية يونيو حزيران.
  • تعكس هذه الأرقام قوة اقتصاد هبط فيه معدل البطالة إلى 3.9% وصعود أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.
  • وفقا لتقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي، فإن اقتراض الأسر ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.9% في الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو حزيران انخفاضا من معدل نمو بلغ 3.2% في الربع الأول من العام.
  • قال البنك المركزي إن قيمة حيازات الأسر من أسهم الشركات زادت بمقدار 800 مليار دولار على مدار الربع الثاني، في حين ارتفعت قيمة العقارات بمقدار 600 مليار دولار.
  • من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء القادم لتصل إلى نطاق بين 2 و2.25%.
  •  ستكون تلك الزيادة الثالثة من نوعها من حيث النسبة المئوية في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
المصدر : رويترز
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