تعرف على صافي ثروة الأسر الأمريكية

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقرير، الخميس، إن الأسر في الولايات المتحدة أضافت حوالي 2.2 تريليون دولار إلى ثروتها في الربع الثاني من هذا العام.

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