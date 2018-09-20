تركيا تعلن 3 قواعد رئيسية لبرنامجها الاقتصادي الجديد

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق اليوم الخميس عن 3 قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي لبلاده، هي التوازن والانضباط والتغيير.

تصريحات ألبيرق جاءت خلال مؤتمر للإعلان عن خطة اقتصادية جديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

أوضح ألبيرق أن البرنامج الاقتصادي الجديد، يهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% خلال العام الجاري، و1.8% خلال العام القادم، و1.9% خلال 2020، و1.7% خلال 2021.

أكد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.

كشف ألبيرق عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق 76 مليار ليرة تركية (نحو 12 مليار دولار) وزيادة الدخل.

أهم ما جاء في كلمة الوزير التركي:

توقع وصول النمو إلى 3.8% في 2018 و2.3% في 2019، إذ جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5%.

معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، 11.9% لعام 2020، و10.8% لعام 2021.

من المتوقع أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار في 2018 ثم تزيد تدريجيا إلى 204.4 مليار في 2021.

يتوقع أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار في 2018 وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار في 2019.

من المتوقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018 و62 مليار دولار في 2019.

استثمار في الدواء والطاقة لتقليص عجز المعاملات:

وزير المالية التركي قال إن بلاده ستعطي الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيماويات من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.

أوضح ألبيرق أن تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي.

ستراجع تركيا برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط الصادرات.

هبوط الليرة:

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس مع إعلان ألبيرق البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط والذي تضمن توقعات مخفضة للنمو.

سجلت الليرة 6.27 للدولار في الساعة 0856 بتوقيت غرينتش لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة ومقارنة مع 6.2541 في إغلاق أمس الأربعاء.

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