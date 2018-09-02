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اقتصاد|تونس

تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال 2018

محطة وقود في العاصمة التونسية
محطة وقود في العاصمة التونسية
2/9/2018

رفعت تونس أسعار الوقود السبت بنحو 4%، وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

  • وزارة الصناعة: سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينار تونسي (0.72 دولار) من 1.925 دينار (0.7 دولار) بدءا من الأحد.
  • المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام كانت في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ويونيو/حزيران.
  • مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (540 مليون دولار) إلى 4.3 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
  • يضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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