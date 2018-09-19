تركيا تعلن تسهيلات جديدة للراغبين في الحصول على الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الأربعاء نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك.
كيفية الحصول على الجنسية التركية:
- شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
- تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار عوضا عن 3 ملايين دولار.
- تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.
- إنشاء مشروع يوفر فرص عمل لـ50 مواطناً تركياً، بعد أن كان في السابق يُشترط تشغيل 100 مواطن.
الإجراءات التنفيذية:
- حسب التعديلات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
- تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.
- فتح مكاتب خاصة لاستلام طلبات الحصول على الجنسية التركية وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب إلى رقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.
دلالات وأسباب القرار
- عانت الليرة التركية من انخفاض حاد خلال العام الحالي، وثلت نسبته إلى 40% من قيمتها، خاصة بعد الأزمة الأخيرة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وسط جهود تركية لجذب الاستثمارات الأجنبية لاستعادة توازن العملة.
- مسؤولون أتراك كانوا قد تحدثوا أكثر من مرة عن نية الحكومة تخفيض المبلغ المطلوب للحصول على الجنسية بعد مطالبات عديدة بذلك، منهم ياسين أقطاي نائب أمين العام حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد صرح بأن الحكومة تفكر في تخفيض مبلغ شراء العقارات إلى 300 ألف دولار.
- استهدفت الحكومة التركية جذب الاستثمارات وتحقيق الأفضلية عن الأسواق الناشئة الأخرى، وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة قبل أيام لتصل إلى 24%، وهي نسبة أعلى بكثير من مثيلتها في مصر، كما أن المبلغ المطلوب لشراء العقار التركي للحصول على الجنسية (250 ألف دولار) هو أقل من المبلغ المطلوب للحصول على الجنسية المصرية (300 ألف دولار) الأمر الذي من المتوقع أن يجذب المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الحصول على جنسية أخرى، خاصة أن جواز السفر التركي أقوى من نظيره المصري، إذ يحتل جواز السفر المصري المرتبة 72، بينما يحتل جواز السفر التركي المرتبة رقم 39 في قائمة أقوى جوازات السفر حول العالم لعام 2018.