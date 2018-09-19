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اقتصاد|مصر

البورصة المصرية تواصل الانهيار وتفقد 29 مليار جنيه

البورصة المصرية - أرشيفية
البورصة المصرية - أرشيفية
19/9/2018

واصلت البورصة المصرية خسائرها اليوم، وتكبدت خسائر حادة وسط شح في السيولة، وجاء هذا الانهيار بعد يوم واحد من الصمود، عقب تدهور حاد خلال الأيام الماضية.

وأغلقت تعاملات اليوم الأربعاء على هبوط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 3.79% ليصل إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ يناير/كانون ثاني، وفقد رأس المال السوقي نحو 29.3 مليار جنيه ليصل إلى 785.649 مليار جنيه، وبهذا تكون البورصة قد فقدت نحو 90 مليار جنيه منذ بداية الشهر الجاري.

ووسط هبوط جماعي للأسهم هبط نحو 147 سهماً  فيما ارتفع 4 أسهم فقط، ولم يتغير 31 سهما

وبحسب خبراء فإن تهاوي البورصة يرجع إلى ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها، إضافة إلى ما حدث من مصادرات أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين والقبض على علاء وجمال مبارك وبعض رجال الأعمال في قضية التلاعب بالبورصة.

كانت السوق قد فقدت نحو 24.5 مليار جنيه من قيمتها السوقية في نهاية تعاملات الأحد الماضي.

وتعتبر جلسة اليوم الأربعاء هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016

كان وزير المالية محمد معيط قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج طروحات خلال أكتوبر/ تشرين الأول لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في خمس شركات بالبورصة.

وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

ويرى خبراء أن السيولة بالسوق لا تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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