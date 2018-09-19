اتفاق مصري مع قبرص لاستيراد الغاز الطبيعي

وقعت مصر وقبرص اتفاقا الأربعاء يتم بمقتضاه إنشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت في قبرص الي محطات الإسالة المصرية بما يسهل تصدير الغاز لمصر.

ونقلت صحيفة سايبرس ميل عن التليفزيون القبرصي قوله إن مراسم توقيع الاتفاقية تمت في القصر الجمهوري في قبرص، ووقعها عن الجانب القبرصي يورغوس لاكوتريبيس وزير البترول والطاقة القبرصي ومن الجانب المصري نظيره المصري طارق الملا الذي يزور قبرص حاليا.

التفاصيل:

وفقا للاتفاقية يبلغ اجمالي تكاليف إنشاء خط الأنابيب تحت سطح البحر نحو مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينقل كميات تصل إلى 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز أو ما يوازي 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

يعد خط الأنابيب الذي يصل بين حقل افروديت ومحطة إسالة الغاز الطبيعي في إدكو في مصر بمثابة خطوة مهمة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي بشرق المتوسط إذا ما كانت تخطط لإعادة تصدير جزء من الغاز المسال إلى أوربا بعد تلبية الطلب المحلي .

تأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية 2018؛ وذلك مع بدء تشغيل المزيد من وحدات الإنتاج بحقل ظهر.

وفقا للتليفزيون القبرصي فإن خط الأنابيب يمكن استخدامه في تجميع الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول الأخرى التي يتم اكتشافها في المستقبل في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة القبرصية الواقعة في شرق البحر المتوسط.

وصف وزير الطاقة القبرصي توقيع الاتفاق اليوم الأربعاء بأنه يمثل علامة فارقة ليس فقط بالنسبة لاقتصاد قبرص ولكن بالنسبة للمنطقة بأكملها