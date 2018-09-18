كوكاكولا تخطط لدخول سوق مشروبات "الحشيش"

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن شركة كوكاكولا قولها إنها تتطلع إلى الدخول في سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش.

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قالت كوكاكولا إنها تراقب الصناعة الناشئة وإنها مهتمة بالمشروبات التي تحتوي على مادة "سي بي دي"، وهي مكون غير منشط (غير مؤثر نفسيا) في الماريغوانا يعالج الألم ولكنه لا يؤدي إلى الشعور بالنشوة.

قال المتحدث باسم شركة كوكاكولا كينت لاندرز في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني لوكالة "بلومبرغ نيوز" "نحن نراقب عن كثب نمو مادة سي بي دي غير المنشطة كمكون في المشروبات الصحية في جميع أنحاء العالم".

وتابع لاندرز "هذا المجال يتطور بسرعة. لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".

تتفاوض شركة المشروبات الغازية كوكاكولا ومقرها ولاية أتلانتا مع شركة "أورورا كانبيس" الكندية للماريغوانا لتطوير المشروبات، وفقا لتقرير من تلفزيون "بي إن إن بلومبرغ".

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