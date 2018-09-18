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اقتصاد

كوكاكولا تخطط لدخول سوق مشروبات "الحشيش"

كوكاكولا تتطلع إلى الدخول في سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش
كوكاكولا تتطلع إلى الدخول في سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش
18/9/2018

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن شركة كوكاكولا قولها إنها تتطلع إلى الدخول في سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش.

إعلان كوكاكولا
  • قالت كوكاكولا إنها تراقب الصناعة الناشئة وإنها مهتمة بالمشروبات التي تحتوي على مادة "سي بي دي"، وهي مكون غير منشط (غير مؤثر نفسيا) في الماريغوانا يعالج الألم ولكنه لا يؤدي إلى الشعور بالنشوة.
  • قال المتحدث باسم شركة كوكاكولا كينت لاندرز في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني لوكالة "بلومبرغ نيوز" "نحن نراقب عن كثب نمو مادة سي بي دي غير المنشطة كمكون في المشروبات الصحية في جميع أنحاء العالم".
  • وتابع لاندرز "هذا المجال يتطور بسرعة. لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".
  • تتفاوض شركة المشروبات الغازية كوكاكولا ومقرها ولاية أتلانتا مع شركة "أورورا كانبيس" الكندية للماريغوانا لتطوير المشروبات، وفقا لتقرير من تلفزيون "بي إن إن بلومبرغ".
  تداعيات
  • قادت شركة "أورورا كانبيس إنكوربوريشن" أسهم شركات الماريغوانا للارتفاع بعد إعلان كوكاكولا.
  • قفزت أسهم "أورورا" بنسبة تصل إلى 23 بالمئة يوم الإثنين في نيويورك وارتفع سعر السهم إلى 8 دولارات.
  • أصبحت أورورا أحدث شركة مشروبات تستفيد من ارتفاع الطلب على منتجات الماريغوانا مع تراجع مبيعات المشروبات التقليدية.
  • ارتفعت أسهم شركات أخرى في مجال الحشيش لتضيف شركة "تيلراي إنكوربوريشن" 9.4 بالمئة مدفوعة باهتمام كوكاكولا بهذه السوق. 
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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