تقرير: إصلاحات السعودية توجع مصر

قالت كارن يونغ، الباحثة في معهد "أمريكان إنتربرايز" الأمريكي، الثلاثاء في مقال نشرته وكالة بلومبرغ إن "إصلاحات" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمكن أن تؤدي إلى أزمة في مصر.

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