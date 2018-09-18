تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين

أعلنت الصين، الثلاثاء، فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة سنويا رداً على عقوبات إضافية أعلنتها واشنطن على ما قيمته 200 مليار دولار.
- التفاصيل:
- قالت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المالية "إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية فإن الصين سترد بالمثل".
- جاء في البيان أن رسوما بين 5 و10% ستدخل حيز التنفيذ على نحو 5200 سلعة أمريكية، الإثنين المقبل، في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه سريان العقوبات الأمريكية.
- تفرض الدولتان رسوما متبادلة على ما قيمته 50 مليار دولار منذ الصيف الماضي.
- كانت الصين قد حذرت سابقا بأنها ستفرض ضرائب على ما قيمته 60 مليار دولار من الواردات الأمريكية إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية جديدة.
الصين تشكو:
- قالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية.
- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين، الثلاثاء، باستهداف التأثير على انتخابات الكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
- كتب ترمب على تويتر: "تحاول الصين بشكل واضح التأثير على الانتخابات وتغييرها بمهاجمة مزارعينا ومربي الماشية وعمال المصانع بسبب ولائهم لي".
التبادل التجاري بين البلدين في أرقام:
- حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 600 مليار دولار عام 2016.
- وصلت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين عام 2017 إلى 116 مليارا و200 مليون دولار، بينما وصلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة إلى نحو 492 مليار دولار في العام نفسه.
- وصلت الاستثمارات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة عام 2017 إلى 60 مليار دولار.
- حصة الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة بلغت نحو 46 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأمريكية في الصين 14 مليار دولار.
- تستورد الولايات المتحدة الألمنيوم والصلب والإلكترونيات والملابس والآلات من الصين، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد لفول الصويا من الولايات المتحدة.
- في عام 2015 استوردت الصين من الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 20 مليارا و300 مليون دولار، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.