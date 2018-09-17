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اقتصاد|مصر

مصر تسعى لبيع أراضي 14 محلجا بنحو 1.5 مليار دولار

17/9/2018

قال وزير قطاع الأعمال المصري إن مصر ستبيع أراضي 14 محلجا تصل قيمتها إلى27 مليار جنيه (1.51 مليار دولار) بعد تغيير نشاطها وذلك بهدف تطوير باقي شركات الغزل والنسيج.

ما القصة:
  • وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قال خلال مؤتمر بالقاهرة إن بيع أراضي محالج القطن سيكون "بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري".
  • توفيق: مصر ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية.
  • توفيق: "نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية وسندمج بعض الشركات".
  • توفيق: شركة الحديد والصلب المصرية "تملك خردة بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات جنيه سيتم بيعها وتوجيه الحصيلة لتطوير الشركة".
خلفية:
  • الحكومة المصرية تقول إن العديد من شركات الغزل والنسيج الحكومية تتكبد خسائر بسبب عدم تطوير المعدات وتشهد احتجاجات عمالية من وقت لآخر.
  • الحكومة تقول إنها تعمل على النهوض بالشركات المملوكة للدولة والتي تتكبد خسائر من خلال إعادة هيكلتها أو دمجها مع بيع الأصول غير المستغلة.
  • الحكومة ترى أن الكثير من شركات قطاع الأعمال في مصر تعاني من العمالة الزائدة وضعف الإنتاج.
  • تمتلك الحكومة المصرية نحو 121 شركة يعمل بها حوالي 214 ألف عامل في شتى المجالات الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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