مصر تسعى لبيع أراضي 14 محلجا بنحو 1.5 مليار دولار

قال وزير قطاع الأعمال المصري إن مصر ستبيع أراضي 14 محلجا تصل قيمتها إلى27 مليار جنيه (1.51 مليار دولار) بعد تغيير نشاطها وذلك بهدف تطوير باقي شركات الغزل والنسيج.

ما القصة:

وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قال خلال مؤتمر بالقاهرة إن بيع أراضي محالج القطن سيكون "بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري".

توفيق: مصر ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية.

توفيق: "نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية وسندمج بعض الشركات".

توفيق: شركة الحديد والصلب المصرية "تملك خردة بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات جنيه سيتم بيعها وتوجيه الحصيلة لتطوير الشركة".

خلفية: