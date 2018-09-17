بلومبرغ: أوبر تجري محادثات لشراء منافستها كريم

قالت سوفت بنك إنها تريد أن تركز أوبر على النمو في الولايات المتحدة وأوربا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، وليس آسيا التي تأتي بين المناطق الأكثر تكلفة وتنافسية لشركة خدمات نقل الركاب، بحسب ما قاله مصدر لرويترز.