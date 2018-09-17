بلومبرغ: أوبر تجري محادثات لشراء منافستها كريم

نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء (الاثنين) عن مصادر مطلعة أن شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب تجري محادثات لشراء منافستها كريم نتوركس.
التفاصيل بحسب بلومبرغ:
- الوكالة قالت إن القيمة المتوقعة للصفقة تتراوح بين مليارين إلى 2.5 مليار دولار.
- ذكرت الوكالة أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وقد تقرر الشركتان عدم المضي قدما في الصفقة.
- كانت بلومبرغ قالت في السابق إن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو/تموز لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.
- امتنعت شركة كريم، ومقرها الرئيسي في دبي، عن التعليق على هذه الأنباء، بينما لم يصدر تعقيب من أوبر.
خلفية:
- تتطلع أوبر، التي تتجه لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السنة القادمة، إلى سبل جديدة للنمو في الوقت الذي تخوض فيه منافسة شرسة في نشاطها الأساسي خدمات نقل الركاب.
- تعكف الشركة على تقديم خدمات مثل توصيل الطعام والشحن.
- استحوذت أوبر في أبريل/نيسان على جامب بايكس للدراجات الكهربائية لتوفر للركاب الأمريكيين وسيلة بديلة للسيارات.
- فتحت مجموعة سوفت بنك، التي تملك حصة الأغلبية في أوبر، المجال أمام إمكانية دمج الشركة مع أصول أخرى لخدمات نقل الركاب تملكها المجموعة اليابانية في أرجاء آسيا.
- تحوز سوفت بنك حصصا في شركة غراب ومقرها سنغافورة وفي شركة أولا الهندية.
- قالت سوفت بنك إنها تريد أن تركز أوبر على النمو في الولايات المتحدة وأوربا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، وليس آسيا التي تأتي بين المناطق الأكثر تكلفة وتنافسية لشركة خدمات نقل الركاب، بحسب ما قاله مصدر لرويترز.