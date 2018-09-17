الصندوق السيادي السعودي يقترض 11 مليار دولار

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الإثنين إنه حصل على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، وهو أول قرض تجاري لصندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة.

بيان مدير الصندوق ياسر الرميان

الخطوة الأولي لدمج القروض وأدوات الدين في استراتيجية التمويل الطويلة الآجل للصندوق.

الصندوق سيصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة.

القرض سيستخدم لتمويل الأغراض العامة.

حجم القرض زاد نتيجة اهتمام كبير من البنوك والتسعير الجيد.

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