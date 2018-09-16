فورين بوليسي: ارتفاع قريب لأسعار النفط بسبب العقوبات على إيران

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن العقوبات الأمريكية على إيران ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وهذا أبرز ما ورد في تقرير مراسل فورين بوليسي كيث جونسون:
- إنّ صعوبة إيجاد مصادر النفط البديلة للنقص الذي سينجم في السوق العالمية قريبا بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
- لن يكون بمقدور فنزويلا الضخ بمستويات تساوي ما كانت عليه سابقا، لتوضيع النقص.
- ارتفاع أسعار النفط سيساهم في كبح النمو الاقتصادي العالمي.
- يترافق هذا الموضوع مع عوامل اقتصادية مقلقة؛ أولها الحرب الاقتصادية الأمريكية- الصينية وعواقبها، وبخاصة تراكم الديون الصينية وانخفاض معدلات الاستثمار.
- تعاني الأسواق الناشئة أسوأ تراجع لها منذ سنوات.
- تواجه الأسواق الناشئة مخاوف من عدوى التجارة العالمية وارتفاعِ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
- يصعب على الدول الناشئة تسديد ديونها بعملات تنخفض قيمها بصورة متواصلة.
- تطل أشباح الأزمة المالية التي انفجرت قبل عشر سنوات؛ إذ تكثر المؤشرات المشؤومة بأن العالم لم يستوعب دروس تلك الأزمة.
- لكل هذه الأسباب وغيرها يزداد القلق من الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية رغم كل المساعي لعدم حدوثه.
خلفيات:
- أعادت الولايات المتحدة في 6 من الشهر الجاري، عقوبات اقتصادية على طهران.
- انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/ أيار 2018.
- تعهد ترمب بعقوبات إضافية تستهدف صلب الاقتصاد الإيراني (النفط) في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.