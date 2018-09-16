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اقتصاد

فورين بوليسي: ارتفاع قريب لأسعار النفط بسبب العقوبات على إيران

منصة إنتاج النفط في "حقول نفط سوروش" في إيران
منصة إنتاج النفط في "حقول نفط سوروش" في إيران
16/9/2018

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن العقوبات الأمريكية على إيران ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وهذا أبرز ما ورد في تقرير مراسل فورين بوليسي كيث جونسون:
  • إنّ صعوبة إيجاد مصادر النفط البديلة للنقص الذي سينجم في السوق العالمية قريبا بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
  • لن يكون بمقدور فنزويلا الضخ بمستويات تساوي ما كانت عليه سابقا، لتوضيع النقص.
  • ارتفاع أسعار النفط سيساهم في كبح النمو الاقتصادي العالمي.
  • يترافق هذا الموضوع مع عوامل اقتصادية مقلقة؛ أولها الحرب الاقتصادية الأمريكية- الصينية وعواقبها، وبخاصة تراكم الديون الصينية وانخفاض معدلات الاستثمار.
  • تعاني الأسواق الناشئة أسوأ تراجع لها منذ سنوات.
  • تواجه الأسواق الناشئة مخاوف من عدوى التجارة العالمية وارتفاعِ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
  • يصعب على الدول الناشئة تسديد ديونها بعملات تنخفض قيمها بصورة متواصلة.
  • تطل أشباح الأزمة المالية التي انفجرت قبل عشر سنوات؛ إذ تكثر المؤشرات المشؤومة بأن العالم لم يستوعب دروس تلك الأزمة.
  • لكل هذه الأسباب وغيرها يزداد القلق من الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية رغم كل المساعي لعدم حدوثه.
خلفيات:
  • أعادت الولايات المتحدة في 6 من الشهر الجاري، عقوبات اقتصادية على طهران.
  • انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/ أيار 2018.
  • تعهد ترمب بعقوبات إضافية تستهدف صلب الاقتصاد الإيراني (النفط) في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
المصدر : صحف أمريكية
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