رويترز: السعودية تبيع في المزاد عقارات ملياردير محتجز

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن السعودية ستطرح بدءا من الشهر القادم عقارات مملوكة للملياردير المثقل بالديون معن الصانع وشركته للبيع بالمزاد من أجل سداد أموال الدائنين.
التفاصيل:
- كان الصانع على قائمة فوربس لأغنى 100 رجل في العالم في 2007؛لكن أُلقي القبض عليه العام الماضي لعدم سداده ديونا بمليارات الريالات ترجع للعام 2009 بعد انهيار شركته مجموعة سعد.
- أمضي الدائنون الأعوام التسعة الأخيرة في ملاحقة مجموعة سعد، ومقرها في المنطقة الشرقية، لسداد الديون.
- توصف ملاحقة مجموعة سعد بأنها أطول نزاع على ديون سعودي.
- نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن تحالف إتقان، الذي كلفته محكمة من ثلاثة قضاة في العام الماضي بتسوية الخلاف، سيبيع الأصول على مدى خمسة أشهر في مزادات بالمنطقة الشرقية والرياض وجدة.
- المصدران قالا إن المزاد الأول سيجري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول لقطع أرض غير مستغلة وأراض تجارية ومزرعة ومبان سكنية تدر دخلا في الخبر والدمام.
- قدر أحد المصدرين حصيلة البيع بما بين مليار وملياري ريال (ما يتراوح بين 267 و533 مليون دولار).
- أفاد مصدر من الدائنين أن المزاد أُرجئ بسبب حالة الضعف في السوق العقارية المحلية.