رويترز: السعودية تبيع في المزاد عقارات ملياردير محتجز

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن السعودية ستطرح بدءا من الشهر القادم عقارات مملوكة للملياردير المثقل بالديون معن الصانع وشركته للبيع بالمزاد من أجل سداد أموال الدائنين.

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