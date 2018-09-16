بورصة مصر تتكبد خسائر حادة وسط شح في السيولة: ما السبب؟

قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، تكبدت البورصة خسائر حادة وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلبا بعدد من التطورات.

ما القصة؟

المؤشر الرئيسي لبورصة مصر هبط إلى 3.2 في المئة بمعدل 14816 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير/ شباط الماضي.

السوق فقدت نحو 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم حتى الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.

أسهم شركة القلعة ومجموعة طلعت مصطفى وغلوبال تليكوم وبالم هيلز وهيرميس هبطت بنحو ثمانية في المئة وبايونيرز بنحو سبعة في المئة.

أسباب الهبوط:

رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، أرجعت أسباب الهبوط الحاد في جلسة (الأحد) إلى "ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها".

السويفي قالت إن "جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

السويفي قالت إن أخبار مثل "مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري" أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين.

إبراهيم النمر من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية قال: "هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة. والمؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة".

النمر قال: "أية محاولات للصعود من دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل. ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل".

طروحات حكومية:

تعكف الحكومة المصرية على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وزير المالية المصري قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر/ تشرين الأول لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة.

رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي تساءلت "هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ وأضافت "قد نرى تأجيلا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين".

خلفية: