ارتفاع الأسعار في السودان بنسبة 66% خلال أغسطس

ارتفعت معدلات أسعار المستهلك (التضخم) في السودان، إلى 66.88% على أساس سنوي، خلال أغسطس/ آب الماضي.

ما هي القصة؟

الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قال إن نسب التضخم السنوي للشهر الماضي، ارتفعت إلى 66.88% من 63.94% في يوليو/ تموز السابق عليه.

أقرت الحكومة السودانية مطلع العام الجاري، عددا من الإجراءات الاقتصادية، منها رفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات.

قفز سعر الدولار إلى 18 جنيهاً، مقارنة بـ 6.9 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً.

رفع البنك المركزي السوداني السعر التأشيري، مطلع فبراير/ شباط الماضي، إلى 30 جنيها لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين، بالخارج وحصائل الصادر.

السعر التأشيري، هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي، بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.

حسب مشروع موازنة البلاد للعام الجاري، فإنها تستهدف إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4 في المئة في2017.

منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011 مستأثراً بنحو 75 في المئة من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46 بالمائة.

من جهة أخرى أصدر الرئيس عمر البشير قرارا بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي السوداني.

محافظ جديد للبنك المركزي:

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، (الأحد)، قراراً بتعيين محمد خير الزبير، محافظاً للمركزي السوداني.

منذ يونيو/حزيران الماضي، ظل منصب محافظ البنك المركزي السوداني شاغرا، بعد وفاة المحافظ السابق حازم عبد القادر، في تركيا، إثر اصابته بأزمة قلبية.

يتولى محمد خير الزبير منصب المحافظ للمرة الثانية، بعد تعيينه في 2011 عقب انفصال دولة جنوب السودان.

شغل الزبير منصب وزير المالية في الفترة من 2000-2001.

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