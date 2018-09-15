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اقتصاد|السعودية

شاهد: أسواق مغلقة بالكامل في السعودية مع بدء تطبيق "سعودة" 12 مهنة تجارية

15/9/2018

أظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي محلات وأسواقا مغلقة بالكامل مع بدء تطبيق إحلال عمال سعوديين محل العمال الأجانب في 4 مجالات رئيسية تشمل 12 مهنة.

سوق مغلقة في جدة:
  • أظهرت مقاطع مصورة على "تويتر" إغلاق كامل المحلات أبوابها في سوق باب شريف في مدينة جدة الساحلية.
  • "باب شريف" سوق كبيرة معروفة بهيمنة الأجانب على أغلب أنشطتها.
  • سعوديون طالبوا الحكومة بفرض غرامات باهظة على أصحاب المحلات المغلقة.
  • اعتبر مغردون أن إغلاق المحلات يعكس رفضهم لقرار السعودة (التوطين).

https://twitter.com/iHashem_/status/1039548286183596032?ref_src=twsrc%5Etfw

سعودة 4 أنشطة تجارية رئيسية:
  • الحكومة السعودية بدأت قبل أيام بقصر العمل على السعوديين في 4 أنشطة تجارية رئيسية و12 مهنة.
  • الأنشطة التجارية هي محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.
  • نشرت وكالة الأنباء السعودية 12 مهنة يتم قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.
  • المهن هي (منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، قطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة، وملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات).
  • تم استثناء بعض المهن وهي (صانع الحلويات، والطاهي، والخياط، وفني البصريات، وفني صيانة الأجهزة، وفني الساعات، وميكانيكي السيارات).

هل يمكن سعودة كل المجالات؟
  • يشتكي أصحاب المحلات أنهم يواجهون صعوبات في توظيف سعوديين.
  • لا يرغب عدد كبير من السعوديين في العمل لساعات طويلة وفي أوقات مبكرة، حسب أصحاب المحلات.
  • يطالب السعوديون برواتب تصل إلى ضعفي رواتب العمال الأجانب الذين يتمتعون بالمهارات الملائمة.

هل تنجح محاولات خفض البطالة؟
  • اعتمدت السعودية على العمالة الأجنبية في وظائف في قطاعي الخدمات والتجارة، لأسباب متعلقة بالمهارات والتكلفة.
  • عدد كبير من السعوديين ينظرون إلى بعض هذه الوظائف على أنها لا تليق بهم.
  • يهدف التوطين (السعودة) إلى خفض نسبة البطالة المنتشرة بين الشباب السعودي.
  • تظهر استطلاعات رأي حكومية أن نسبة البطالة بين الشبان تصل إلى نحو 40% في بلد يقلّ عمر نصف السكان فيه عن 25 عاما.
  • توظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، وتمثل رواتب القطاع العام والمخصصات نصف الإنفاق العام.
  • تسعى السلطات إلى تقليص العجز في ميزانيتها عبر "سعودة" قطاعات مختلفة.

ويشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خفضت نسبة التوطين في المهن الـ 12 على أن يكون العاملون بها 70% من السعوديين وليس 100%، خاصة أن بعض المهن تحتاج إلى تخصص دقيق وخبرة طويلة على حد قول الوزارة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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