البث الحي
اقتصاد|إيران

بورصة طهران تغلق على أعلى مستوى لها منذ 1967

بورصة طهران
بورصة طهران
15/9/2018

أنهت بورصة طهران تعاملاتها السبت عند أعلى مستوى لها منذ افتتاحها عام 1967، وذلك بعد خمسة أيام متتالية من المكاسب رغم انهيار العملة الوطنية.

  • أنهى مؤشر البورصة التعاملات عند 158119.2 نقطة مرتفعا بنسبة 1.97 في المئة.    
  • شهدت أسعار الأسهم في بورصة طهران ارتفاعا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب زيادة عائدات صادرات صناعة البتروكيميائيات والشركات المنتجة للمعادن الأساسية محفزة بتراجع الريال الإيراني أمام الدولار.
  • كسب المؤشر نحو 65 في المئة خلال الأشهر الستة الأخيرة في حين خسر الريال نحو 70 في المئة من قيمته أمام الدولار خلال عام.    
  • تسببت أجواء التوتر الشديد مع الولايات المتحدة وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في يوليو/تموز 2015 في انهيار الريال الإيراني.
  • أعادت واشنطن فرض سلسلة من العقوبات ضد إيران في أغسطس/آب 2018 ومن المقرر أن تفرض عقوبات ثانية في نوفمبر/تشرين ثاني.
  • في هذه الأجواء غير الملائمة للأعمال تفسر وسائل الإعلام الإيرانية ارتفاع البورصة بكونها تمثل ملاذا من التضخم في مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن انهيار العملة الوطنية في سوق الصرف.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)