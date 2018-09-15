بورصة طهران تغلق على أعلى مستوى لها منذ 1967

أنهت بورصة طهران تعاملاتها السبت عند أعلى مستوى لها منذ افتتاحها عام 1967، وذلك بعد خمسة أيام متتالية من المكاسب رغم انهيار العملة الوطنية.
- أنهى مؤشر البورصة التعاملات عند 158119.2 نقطة مرتفعا بنسبة 1.97 في المئة.
- شهدت أسعار الأسهم في بورصة طهران ارتفاعا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب زيادة عائدات صادرات صناعة البتروكيميائيات والشركات المنتجة للمعادن الأساسية محفزة بتراجع الريال الإيراني أمام الدولار.
- كسب المؤشر نحو 65 في المئة خلال الأشهر الستة الأخيرة في حين خسر الريال نحو 70 في المئة من قيمته أمام الدولار خلال عام.
- تسببت أجواء التوتر الشديد مع الولايات المتحدة وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في يوليو/تموز 2015 في انهيار الريال الإيراني.
- أعادت واشنطن فرض سلسلة من العقوبات ضد إيران في أغسطس/آب 2018 ومن المقرر أن تفرض عقوبات ثانية في نوفمبر/تشرين ثاني.
- في هذه الأجواء غير الملائمة للأعمال تفسر وسائل الإعلام الإيرانية ارتفاع البورصة بكونها تمثل ملاذا من التضخم في مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن انهيار العملة الوطنية في سوق الصرف.