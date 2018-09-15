إيران: السعودية وروسيا تسعيان لأخد حصتنا بسوق النفط

قال مندوب إيران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن السعودية وروسيا "ترتهنان" سوق النفط، فيما يحاول الرئيس الأمريكي ترمب فرض عقوبات جديدة على طهران ووقف مبيعاتها النفطية.

ونقل موقع وزارة النفط على الإنترنت (شانا) عن حسين كاظم بور أردبيلي قوله:

روسيا والسعودية تزعمان أنهما تسعيان لتحقيق توازن في سوق النفط العالمية؛ ولكنهما تحاولان أخذ جزء من حصة إيران.

جهود ترمب لقطع وصول إيران إلى سوق الخام العالمية دفعت روسيا والسعودية إلى ارتهان السوق.

موسكو والرياض ترحبان بالعقوبات على إيران من أجل مصلحتهما الخاصة، وهذه التصرفات ستضر بمصداقية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

السعودية والإمارات تحولان أوبك إلى أداة أمريكية.

الولايات المتحدة ستجد صعوبة في إيقاف صادرات بلاده النفطية تماما لأن السوق تعاني شحا في المعروض بالفعل ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص.

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