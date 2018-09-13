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اقتصاد|السعودية

شركة طيران سعودية تعتزم توظيف سعوديات للعمل كمساعدات طيار

شعار طيران ناس
شعار طيران ناس
13/9/2018

أعلنت شركة "طيران ناس" السعودية ومقرها الرياض اعتزامها توظيف سعوديات للعمل كمساعدات طيار ومضيفات للطيران للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

  • يأتي القرار بعد أشهر من رفع المملكة الحظر على قيادة المرأة للسيارة.
  • أعلنت شركة "طيران ناس" أنها تلقت طلبات كثيرة من سعوديات لشغل الوظائف. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث الرسمي باسم الشركة أحمد المسيند أن نحو 1000 سعودية تقدمن في أقل من 24 ساعة بطلبات لبرنامج طياري المستقبل للسعوديات  .
  • أضاف "أما بالنسبة لبرنامج المضيفين الجويين للسعوديين والسعوديات بلغ عدد الطلبات التي استلمناها 3000 طلب".
  • معلومات أساسية
  • تأتي الخطوة بعد اعلان شركة طيران أخرى تدعى "فلاي ديل" الأسبوع الماضي أنها تستقبل طلبات من سعوديات للعمل كمضيفات طيران.
  • "طيران ناس" هي شركة للطيران منخفض التكاليف وتتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها.
  • في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بدأت النساء في السعودية بقيادة السيارات في المملكة بعد رفع الحظر الذي استمر لعقود.
المصدر : فرانس برس
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