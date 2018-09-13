تركيا تلغي التعامل بالعملات الأجنبية في عقود البيع والإيجار

نشرت السلطات التركية (الخميس) مرسوما رئاسيا يقضي باستخدام العملة المحلية "الليرة" في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات.

تفاصيل المرسوم الرئاسي:

بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية تُستخدم الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضًا عن العملات الأجنبية.

بحسب المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.

المرسوم يشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير .

أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

المرسوم أشار إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.

وتعاني الليرة التركية تراجعا أمام الدولار الأمريكي إلا أن وزير المالية التركي براءت البيرق قال إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا للبنوك في بلاده.

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