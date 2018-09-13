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اقتصاد

بالصور: تعرف على هواتف آبل الجديدة

12/9/2018

كشفت شركة آبل الأربعاء عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة، بينها أكبر وأغلى طراز تنتجه حتى الآن، حيث تسعى عملاق التكنولوجيا الأمريكي لزيادة الإقبال على هواتفها في ظل تراجع المبيعات.

عرض تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل هواتف

  • هاتف "آيفون تن إس ماكس"، بشاشة 6.5 بوصة(16.5 سنتيمتر) بسعر يبدأ من 1100 دولار لسعة 64 غيغابت، و1250 دولار لسعة 256 غيغابت و1450 دولار لسعة 512 غيغابت.
     

    آيفون تن إس ماكس
  • هاتف "آيفون تن إس" بشاشة 5.8 بوصة (14.7 سنتيمتر) بسعر يبدأ من 1000 دولار لسعة 64 غيغابت، و1150 دولار لسعة 256 غيغابت و1350 دولار لسعة 512 غيغابت.
     

    آيفون تن إس
  • هاتف "آيفون تن آر" بشاشة 6.1 بوصة والمصنوع من الألومنيوم بشاشة عرض رتينا مصنوعة من الكريستال السائل، بسعر يبدأ من 750 دولار لسعة 64 غيغابت، و800 دولار لسعة 128 غيغابت 900 دولار لسعة 256 غيغابت.
     

    آيفون تن آر
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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