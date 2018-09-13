بالصور: تعرف على هواتف آبل الجديدة

كشفت شركة آبل الأربعاء عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة، بينها أكبر وأغلى طراز تنتجه حتى الآن، حيث تسعى عملاق التكنولوجيا الأمريكي لزيادة الإقبال على هواتفها في ظل تراجع المبيعات.

عرض تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل هواتف