الليرة التركية ترتفع قبيل قرار المركزي بشأن الفائدة

ارتفعت الليرة التركية اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين ما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي غدا الخميس.

من المتوقع أن يرفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المتهاوية.

فقدت العملة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها هذا العام بفعل النزاع الدبلوماسي الأخير بين أنقرة وواشنطن .

بعدما بقيت العملة مستقرة تقريبا في وقت سابق هذا الأسبوع، حققت الليرة مكاسب اليوم الأربعاء حيث سجلت نحو 6 ليرات و3425 جزءا من الليرة مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 أغسطس آب.

في الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 6.3525 ليرة للدولار، مرتفعة واحدا في المئة عن إغلاق أمس الثلاثاء البالغ 6.4225 ليرة.

لم يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ اجتماعه السابق في يوليو تموز، وهو ما أربك التوقعات. ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة نحو 25 في المئة من قيمتها، وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي صعود التضخم السنوي إلى 17.9 في المئة في أغسطس آب.

يتوقع بعض المستثمرين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه غدا، لكن توقعات المحللين بحجم الزيادة تتباين بشكل كبير، حيث يوازن المركزي بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

تتراوح توقعات الزيادة في أسعار الفائدة بين 225 و725 نقطة أساس.