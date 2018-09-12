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اقتصاد

أبل تستعد لإطلاق أحدث هواتفها وتوقعات بسعر يتجاوز ألف دولار

أبل تستعد لإطلاق أحدث هواتفها
أبل تستعد لإطلاق أحدث هواتفها
12/9/2018

تطلق شركة أبل اليوم الأربعاء هواتف آيفون جديدة بسعر من المتوقع أن يتجاوز حاجز الألف دولار، وسط ترقب المتعاملين في "وول ستريت" للمدى الذي يمكن أن يرتفع إليه سعر المنتج الجديد.

مواصفات الهواتف الجديدة:
  • من المتوقع أن يبلغ حجم شاشة الهاتف الجديد 6.5 بوصة (16.5 سنتيمتر) وتمتد إلى الحواف الخارجية للهاتف وسيطلق عليه اسم آيفون إكس بلس أو ماكس.
  • تتوقع وول ستريت أن يطرح الهاتف الجديد بسعر ما بين 1049 و1099 دولارا بالمقارنة مع 999 دولارا وهو سعر هاتف (آيفون إكس) أحدث إصدارات الهواتف من أبل.
  • تزيح أبل الستار أيضا عن هاتف ثان بشاشة يبلغ حجمها 5.8 بوصة ومن المرجح أن تطلق عليه اسم (آيفون إكس إس).
  • يتوقع أن تصدر أبل أيضا، هاتفا ثالثا بشاشة كبيرة حجمها 6.1 بوصة وقد تطلق عليه اسم (آيفون 9).
  • يقول هال إيدنز، كبير الاقتصاديين لدى "كابيتال انفستمنت كاونسل" المساهمة في أبل، إن المواصفات الجديدة قد تشجع زبائن أبل الذين يمسكون بهواتف مضى عليها ثلاث أو أربع سنوات ويتحفظون حيال الأسعار على التحديث.
خلفية عن الشركة العملاقة:
  • تجاوزت القيمة السوقية لأسهم أبل مستوى التريليون دولار وتحتاج الشركة للمواظبة على نمو إيراداتها من الهاتف الذي تنفرد به حتى مع ثبات الطلب العالمي على الهواتف المحمولة.
  • يمكن للشركة تحقيق المواظبة على نمو إيراداتها عن طريق حمل الناس على شراء هواتف أغلى ثمنا.
  • قال إيدنز:  "ليس هناك تغيير حقيقي مطروح… الأمر يتعلق فقط بإقناع الناس بمواصلة التطلع للأعلى".
المصدر : رويترز
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