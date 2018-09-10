مؤسس موقع "علي بابا" للتجارة الإلكترونية يستعد للتقاعد

بدأ الملياردير الصيني (جاك ما) اتخاذ إجراءات تستهدف التخلي عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة "علي بابا" التكنولوجية العملاقة.

وذكر بيان للشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية اليوم الإثنين أن "ما" الذي تبلغ ثروته 37 مليار دولار، يدشن خطة انتقالية طويلة المدي تنتهي بالاعتزال والتقاعد عن العمل.

التفاصيل:

يترك جاك ما عضوية مجلس إدارة شركة علي بابا بحلول العام 2020.

يحل دانييل زانج محل جاك ما كرئيس لمجلس الإدارة في شركة علي بابا الصينية التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 420 مليار دولار.

قال جاك ما إنه سيظل يقدم المساعدة والاستشارة لإدارة الشركة التي قام بتأسيسها حتى بعد اعتزاله وتقاعده.