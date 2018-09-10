باكستان تدرس أفكارا "غير تقليدية" لتفادي اللجوء لصندوق النقد الدولي

لتخفيف الضغط على ميزان المعاملات التجارية، قام البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية الروبية أربع مرات منذ ديسمبر كانون الأول في حين رُفعت أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي.