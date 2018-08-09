الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، الخميس، إذ نزلت 2.5% عن مستوى إغلاق أمس بعدما اجتمع وفد تركي مع مسؤولين أمريكيين سعيا لحل الخلافات بين البلدين.

وسجلت الليرة مستوى متدنيا قياسيا، الخميس، عند 5.56 ليرة للدولار اليوم.

وفقدت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي خاصة بعد تصاعد الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين أمس الأربعاء، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تحقيق انفراجة بعد محادثات استمرت ساعة.

ويرجع الخلاف بين البلدين بشكل أساسي إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأمريكي أندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيرين تركيين وردت تركيا بفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين.

ويعتبر المحللون هذا الخلاف هو الأسوأ بين تركيا والولايات المتحدة منذ غزو تركيا قبرص عام 1974 فضلا عن العديد من القضايا الأخرى التي تتسبب في توتر العلاقات بين البلدين.