شاهد: مستثمرو "منتجع البحيرة" يحتجون في عمان

"لن استثمر في هذا البلد ولا بمليم من غير أن أحصل على حقوقي كاملة" هذا ما قاله الطبيب عباس عبيد، وهو يقف، الإثنين، مع ما يقارب مئتي محتج آخرين من المستثمرين في مشروع منتجع البحيرة.

وأمام مقر شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية، في العاصمة الأردنية عمان، وقف عبيد مع المحتجين ضمن فعالية مرخصة للاحتجاج على عدم تسليم الشركة أي من أرباحها للمستثمرين فيها طوال السبعة سنوات الماضية، إذ يصل عدد المستمثرين فيها إلى المئات، ومعظمهم مغتربون خارج الأردن.

يقول عبيد إن استثماراته في الشركة بلغت 47 ألف دينار، وبدأ استثماره معها منذ العام 2012، لكنه لم يستلم أرباحه في السنوات التالية، وذلك على عكس الاتفاق المبرم مع الشركة بتسليم الأرباح السنوية في موعدها والذي لم تلتزم به الشركة، بحسب عبيد.

الأمر أيضا تكرر مع السيد منصور تقي الدين المستثمر في ثلاث حصص أيضا منذ عام 2013 بقيمة استثمارية تبلغ 13 ألف دينار أردني، والموعود بأرباح سنوية تصل قيمتها إلى 7% لكنه لم يحصل على أي منها طوال السنوات الماضية.

تجربة عبيد وتقي الدين لم تكن الوحيدة، بل تماثلها مئات التجارب لاستثمارات أصحاب رؤوس الأموال في مشروع البحيرة، والتي تصل قيمتها في بعض الحالات إلى ملايين الدنانير، وهو ما حرص المحتجون على إظهاره في فعاليتهم هذه.

وبحسب بيان صادر عن الملاك المتضررين في المنتجع -حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منه-، فإن مشروع منتجع البحيرة السياحي والموجود في منطقة غور الرامة قرب البحر الميت، قد روجت له الشركة المالكة وطرحت فكرة الانتفاع فيه من خلال بيع حصص مشاع (أسابيع) للراغبين في الحصول على حق الانتفاع وكذلك للراغبين في الاستثمار، من خلال تأجير الحصص والحصول على أرباح سنوية.

وأضاف البيان أن مالكي الحصص المنتفعون والمستثمرون بدؤوا في شراء حصص (أسابيع) في المنتجع بدءا من عام 2011، من خلال إبرام عقود مع الشركة تتعلق بالانتفاع والتفويض مقابل عائد سنوي، ودفع الملاك مقابل ذلك مبالغ مالية كبيرة تقدر بأكثر من عشرين مليون دينار أردني تم استخدام جزء منها في بناء وتجهيز المنتجع بإدارة منفردة من شركة تراث.

وقال المهندس سامي كريشان، رئيس اللجنة التحضيرية وممثل الملاك، في تصريح لـ "الجزيرة مباشر"، إن المطلب الأساسي للمحتجين يتمثل باسترجاع الأموال التي قدمها المستثمرون، مع الأرباح المترتبة عليها خلال السبع سنوات السابقة، كما يطالبون بإنهاء العلاقات مع شركة تراث لتطوير العقارات وذلك بسبب عدم شفافيتها في التعامل مع عملائها، وازدواجيتها في توقيع العقود، إذ شملت بعض عقودها على أرباح في حين لم تشملها عقود أخرى.

وأضاف كريشان أن إدارة شركة تراث صرحت في وقت سابق أنها وصلت لنقطة التعادل (break-even point) خلال عام 2014 و2015، إلا أن الشركة لم تحقق أرباحا في السنوات التالية بحسب ادعائها، مما يعكس تضاربا في التصريحات يعبر عن تخبط في إدارة المشروع.

من جهتها أقامت شركة تراث، ممثلة في رئيسيها رزق بني هاني وعلي أبو طه، دعوى قضائية على سبعة من أعضاء اللجنة التحضيرية في محكمة غرب عمان، وذلك بتهمة التشهير أمام الرأي العام.



أسامة المغربي – عمان