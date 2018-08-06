الدين العام المصري يرتفع إلى 286 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري الإثنين إن إجمالي الدين العام للبلاد (محلي وخارجي) صعد إلى 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول 2018، إلى 286.7 مليار دولار.

وسجل إجمالي الدين العام (محلي وخارجي)، 120.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية مارس/ آذار 2017،بقيمة 246.4 مليار دولار.

وأعلن "المركزي المصري" ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3% على أساس سنوي في نهاية مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.

وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار 2018، مقابل 31.5% في مارس/ آذار 2017.

وقفز إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 2.360 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2018 مقابل 1.256 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.

وصعد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 841 دولارا في مارس الماضي، مقابل 705 دولارات في نفس الفترة المقابلة.

على الصعيد ذاته، كشف المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي، بنسبة 15% على أساس سنوي في مارس 2018، إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار).

وأشار المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 3.073 تريليونات جنيه (172.6 مليار دولار) في مارس 2017.

وأوضح المركزي، أن نسبة الدين العام المحلي، تراجعت إلى 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقارنة.

(الدولار= 17.80 جنيها مصريا)