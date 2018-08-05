رويترز: مصر تبدأ استيراد الغاز الإسرائيلي بداية 2019

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بوزارة البترول المصرية أن شركة مصرية خاصة ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2019.

وهذه أبرز التطورات: