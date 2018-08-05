رويترز: مصر تبدأ استيراد الغاز الإسرائيلي بداية 2019

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بوزارة البترول المصرية أن شركة مصرية خاصة ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2019.
وهذه أبرز التطورات:
- نقلت رويترز عن أحد المصادر أن عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذورتها في سبتمبر/ أيلول 2019.
- لم تذكر المصادر تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات.
- قالت المصادر لرويترز إن استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره.
- شركة دولفينوس المصرية الخاصة وقعت في فبراير/شباط اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل.
- أثنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفقة استيراد الغاز من إسرائيل.
- السيسي قال إن بلاده تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في الشرق الأوسط.
- أثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر.
- يعد حقل ظهر أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.
- بموجب الاتفاق سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات.
- ينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى العشر سنوات.
- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم توقيع الاتفاقية بأنه "يوم عيد".
- وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال إن الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ وقع البلدان معاهدة السلام في 1979.
- مصر كانت تبيع الغاز إلى إسرائيل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
- شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر المصري في 2015 والذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.