الحرب التجارية الأمريكية الصينية.. من يدفع الثمن؟

قالت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أمس السبت إن التعريفات الجمركية الانتقامية التي أعلنت الحكومة فرضها على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار أظهرت تصرفا حكيما من جانب بيجين واتهمت الولايات المتحدة بالابتزاز.

وبحسب وكالة رويترز فقد كشفت وزارة المالية الصينية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على خمسة آلاف و207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة بنسب تتراوح بين خمسة و25 %.

وجاء الرد في أعقاب اقتراح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز، وهي صحيفة نصفية تديرها صحيفة الشعب اليومية في تعليق "الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تتصف بالتعقل".

وتابعت الصحيفة في تعليقات تكررت في التلفزيون الرسمي "الصين لن تندفع في منافسة مع الولايات المتحدة حول الأرقام".

وفرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوما على سلع من الدولة الأخرى بقيمة 34 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، ما اعتبر في حينه علامة على بدء حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وبلغت نسبة الرسوم 25%، واتهمت بيجين الولايات المتحدة حينها ببدء "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي"، وقالت وزارة التجارة الصينية: "تعهد الجانب الصيني بعدم إطلاق أول طلقة، ولكنه مجبر على الرد لحماية مصالح شعبه".

ومن المتوقع أن تفرض واشنطن قريبا رسوما جمركية أكبر على سلع صينية إضافية بقيمة 16 مليار دولار وهو ما أعلنت الصين على الفور أنها سترد بالمثل عليه.

وقال التلفزيون الرسمي في تعليق "الضغط الهائل الذي يمارسه البيت الأبيض والابتزاز أمر واضح بالفعل أمام المجتمع الدولي … مثل هذا النهج من الابتزاز الهائل ضد الصين لن يؤتي ثماره".

وفي سلسلة من التغريدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يتفق مع هذا التحليل، وقال ترمب "التعريفات الجمركية تحقق المستهدف منها أفضل مما توقع أي أحد … إنها تضر بالفعل باقتصادهم" مشيرا إلى هبوط كبير في البورصة الصينية.

وزعم ترمب أن الصين تجري محادثات مع الولايات المتحدة حول التجارة لكنه لم يقدم تفاصيل، وقال إن إدارته ستواصل فرض تعريفات جمركية إذا لم تقبل دول أخرى الجلوس إلى مائدة التفاوض بشأن التجارة، ومضى يقول "نحن نستخدمها (التعريفات الجمركية) من أجل التفاوض على اتفاقات تجارية عادلة".

يميل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة لصالح بكين، التي تجاوز فائضها التجاري 375 مليار دولار في تبادلاتها مع واشنطن عام 2017، إذ وصلت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين عام 2017 إلى 116.2 مليار دولار، بينما وصلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة إلى نحو 492 مليار دولار في العام نفسه.

محطات

عام 2016 وخلال حملته الانتخابية تعهد ترمب باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الوظائف الأمريكية المفقودة، بسبب ما سماه التغلغل الصيني، ووعد بفرض ضرائب جمركية على المنتجات الصينية.

في المقابل، تعهدت بيجين باتخاذ خطوات مماثلة تقضي بفرض ضرائب مرتفعة على البضائع والمنتجات الأمريكية.

في 22 مارس/آذار الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تنفيذية لفرض رسوم جمركية على الصين بنسبة 25% على قائمة بنحو 1300 منتج صيني.

وفي اليوم التالي أعلنت وزارة التجارة الصينية خططا لفرض رسوم "انتقامية" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الواردات الأمريكية.

في 2 أبريل/نيسان فرضت السلطات الصينية رسوما جمركية على 128 منتجا أمريكا، وذلك في رد انتقامي على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والصلب الصينية.

بعد يومين قالت وزارة المالية الصينية إن الصين ستفرض رسوما إضافية نسبتها 25% على 106 منتجات أمريكية، وأن حجم المنتجات المستهدفة بالرسوم الجمركية بلغ خمسين مليار دولار.

في 5 أبريل/نيسان 2018: أمر ترمب المسؤولين في إدارته بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على المنتجات الصينية.

وردت الصين في اليوم التالي بالقول إنها مستعدة لدفع "أي ثمن" في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

من يدفع الثمن؟

ستؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع عالميًا، بحسب ما ذكره موقع بي بي سي.

وقالت بي بي سي "ببساطة إذا كنت تستعمل جهاز أيفون، فهذا الهاتف صمم في أمريكا وجمع في الصين ومكوناته تأتي من اليابان وكوريا الجنوبية، وإذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا عليه فإن كل هذه الدول ستتأثر وسيتوجب عليها تغطية النفقات العامة، مما يعني أن سعر الهاتف سيرتفع".

وستكون أكثر الدول المتضررة، التي تعتمد على السلع المستوردة أو التي تستخدم مكونات خام مستوردة.