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اقتصاد

السعودية تستأنف شحن النفط عبر باب المندب

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
4/8/2018

أعلنت السعودية (السبت) أنها ستستأنف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءا من اليوم.

وهذه أبرز التطورات:

  • وكالة الأنباء السعودية نقلت عن وزير الطاقة خالد الفالح أن شحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي في البحر الأحمر ستستأنف اليوم السبت.
  • الفالح قال إن القرار صدر بعد أن اتخذ التحالف في اليمن جميع التدابير اللازمة لخفض المخاطر على السفن التي تمر عبر باب المندب.
  • أعلن الحوثيون قبل ثلاثة أيام أنهم سيوقفون الهجمات في البحر الأحمر من جانب واحد لمدة أسبوعين.
  • السعودية أعلنت في 26 يوليو/ تموز أنها ستوقف مؤقتا شحنات النفط عبر باب المندب.
  • أعلنت جماعة الحوثي في 26 يوليو/ تموز استهداف ناقلتي نفط سعوديتين كبيرتين.
  • ارتفعت أسعار النفط بنسبة0.6  بالمئة بعد وقف السعودية تصدير شحناتها عبر باب المندب قبل أن يعاود مرة أخرى عند 73.91 دولار للبرميل.
المصدر : وكالات
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