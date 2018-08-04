السعودية تستأنف شحن النفط عبر باب المندب

أعلنت السعودية (السبت) أنها ستستأنف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءا من اليوم.
وهذه أبرز التطورات:
- وكالة الأنباء السعودية نقلت عن وزير الطاقة خالد الفالح أن شحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي في البحر الأحمر ستستأنف اليوم السبت.
- الفالح قال إن القرار صدر بعد أن اتخذ التحالف في اليمن جميع التدابير اللازمة لخفض المخاطر على السفن التي تمر عبر باب المندب.
- أعلن الحوثيون قبل ثلاثة أيام أنهم سيوقفون الهجمات في البحر الأحمر من جانب واحد لمدة أسبوعين.
- السعودية أعلنت في 26 يوليو/ تموز أنها ستوقف مؤقتا شحنات النفط عبر باب المندب.
- أعلنت جماعة الحوثي في 26 يوليو/ تموز استهداف ناقلتي نفط سعوديتين كبيرتين.
- ارتفعت أسعار النفط بنسبة0.6 بالمئة بعد وقف السعودية تصدير شحناتها عبر باب المندب قبل أن يعاود مرة أخرى عند 73.91 دولار للبرميل.