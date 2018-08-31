كوكاكولا تشتري "كوستا كوفي" البريطانية نظير 5.1 مليار دولار

وافقت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية على شراء سلسلة مقاهي كوستا كوفي البريطانية نظير 3.9 مليار جنيه إسترليني(5.1 مليار دولار).
بيان الشركتين
- وافقت شركة "وايت بريد بي.إل.سي" المالكة لسلسلة كوستا كوفي على بيعها بسعر يزيد 16 ضعفا عن حجم إيراداتها هذا العام قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاكات.
- الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا جيمس كوينزي: المشروبات الساخنة هي من بين القطاعات القليلة الباقية في مجال المشروبات التي لا تمتلك فيه كوكاكولا علامة تجارية عالمية.
- كوينزي: كوستا تتيح لنا دخول هذا السوق من خلال اسم قوي في مجال صناعة القهوة.
- تتجه شركات تصنيع المشروبات الخفيفة إلى توسيع نشاطها في الوقت الذي يبحث فيه المستهلكون عن بدائل لمشروبات الصودا المحلاة بالسكر.
معلومات أساسية
- في وقت سابق هذا الشهر، وافقت شركة بيبسي كو للمشروبات الغازية على شراء شركة "صودا ستريم" المتخصصة في صنع ماكينات توزيع المياه الفوارة مقابل 3.2 مليار دولار.
- كانت شركة وايت بريد كشفت في أبريل/نيسان الماضي اعتزامها بيع سلسلة كوستا، بعد ضغوط من المستثمرين النشطين الذين يرون ضرورة فصل سلسلة المقاهي عن عمليات الشركة في مجال الفندقة.