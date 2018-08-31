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اقتصاد

كوكاكولا تشتري "كوستا كوفي" البريطانية نظير 5.1 مليار دولار

31/8/2018

وافقت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية على شراء سلسلة مقاهي كوستا كوفي البريطانية نظير 3.9 مليار جنيه إسترليني(5.1 مليار دولار).

بيان الشركتين

  • وافقت شركة "وايت بريد بي.إل.سي" المالكة لسلسلة كوستا كوفي على بيعها بسعر يزيد 16 ضعفا عن حجم إيراداتها هذا العام قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاكات.     
  • الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا جيمس كوينزي: المشروبات الساخنة هي من بين القطاعات القليلة الباقية في مجال المشروبات التي لا تمتلك فيه كوكاكولا علامة تجارية عالمية.     
  • كوينزي: كوستا تتيح لنا دخول هذا السوق من خلال اسم قوي في مجال صناعة القهوة.
  • تتجه شركات تصنيع المشروبات الخفيفة إلى توسيع نشاطها في الوقت الذي يبحث فيه المستهلكون عن بدائل لمشروبات الصودا المحلاة بالسكر.
    معلومات أساسية
  • في وقت سابق هذا الشهر، وافقت شركة بيبسي كو للمشروبات الغازية على شراء شركة "صودا ستريم" المتخصصة في صنع ماكينات توزيع المياه الفوارة مقابل 3.2 مليار دولار.
  • كانت شركة وايت بريد كشفت في أبريل/نيسان الماضي اعتزامها بيع سلسلة كوستا، بعد ضغوط من المستثمرين النشطين الذين يرون ضرورة فصل سلسلة المقاهي عن عمليات الشركة في مجال الفندقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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