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اقتصاد

الذهب عند أدنى مستوى في 17 شهرا بفعل تحركات الدولار واليوان

صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
3/8/2018

انخفض الذهب لأدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2017 اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار مصحوبا بانخفاض العملة الصينية، فيما يتوقع بعض المحللين تراجعا أكبر للمعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1207.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 15 من مارس/آذار من العام الماضي عند 1204 دولارات للأوقية. وفي الأسبوع، انخفض الذهب نحو 1.4%.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1215.70 دولار للأوقية اليوم.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية وتجاوز أعلى مستوياته في 14 شهرا مقابل اليوان الصيني، في الوقت الذي دعمت فيه المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين العملة الأمريكية.

كما تلقى الدولار أيضا الدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.

المصدر : رويترز
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