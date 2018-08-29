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اقتصاد|تركيا

انكماش العجز التجاري التركي بنسبة 32.6% في يوليو

29/8/2018

قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الأربعاء إن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى نحو 6 مليارات دولار في شهر يوليو/تموز.

أهم بيانات معهد الإحصاءات التركي:

  • نمت الصادرات بنسبة 11.6% لتسجل 14.77 مليار دولار
  • انخفضت الواردات بنسبة 6.7% لتصل إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ذاتها
  • مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع بنسبة 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس/آب وهو أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009.
  • يدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ومتشائمة عندما يكون دونها.

أزمة الليرة:

  • يأتي الإعلان عن هذه الأرقام بينما واصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم في الخلاف بين أنقرة وواشنطن.
  • جرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرات للدولار بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 6.2625 ليرات في إغلاق أمس الثلاثاء.

خلفيات:

خسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.

المصدر : رويترز
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