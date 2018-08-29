انكماش العجز التجاري التركي بنسبة 32.6% في يوليو

قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الأربعاء إن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى نحو 6 مليارات دولار في شهر يوليو/تموز.
أهم بيانات معهد الإحصاءات التركي:
- نمت الصادرات بنسبة 11.6% لتسجل 14.77 مليار دولار
- انخفضت الواردات بنسبة 6.7% لتصل إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ذاتها
- مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع بنسبة 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس/آب وهو أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009.
- يدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ومتشائمة عندما يكون دونها.
أزمة الليرة:
- يأتي الإعلان عن هذه الأرقام بينما واصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم في الخلاف بين أنقرة وواشنطن.
- جرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرات للدولار بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 6.2625 ليرات في إغلاق أمس الثلاثاء.
خلفيات:
خسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.