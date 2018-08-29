انكماش العجز التجاري التركي بنسبة 32.6% في يوليو

قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الأربعاء إن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى نحو 6 مليارات دولار في شهر يوليو/تموز.

أهم بيانات معهد الإحصاءات التركي:

نمت الصادرات بنسبة 11.6% لتسجل 14.77 مليار دولار

انخفضت الواردات بنسبة 6.7% لتصل إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ذاتها

مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع بنسبة 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس/آب وهو أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009 .

يدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ومتشائمة عندما يكون دونها.

أزمة الليرة:

يأتي الإعلان عن هذه الأرقام بينما واصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم في الخلاف بين أنقرة وواشنطن.

جرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرات للدولار بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 6.2625 ليرات في إغلاق أمس الثلاثاء.

خلفيات:

خسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.