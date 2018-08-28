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اقتصاد|الولايات المتحدة

أمريكا تدعم مزارعيها بـ4.7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية

وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو
وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو
28/8/2018

قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنها ستدعم المزارعين تخفيفا لآثار الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية.

  • حزمة المساعدات الزراعية ستشمل 4 مليار و700 مليون دولار مدفوعات مباشرة للمزارعين للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن فرض رسوم جمركية انتقامية على الصادرات الأمريكية خلال الموسم الحالي.
  • سيذهب الجانب الأكبر من المدفوعات، 3 مليارات و600 مليون دولار، لمزارعي فول الصويا.
  • بيل نورثي، وكيل الوزارة لشؤون إنتاج المزارع، قال إن هذا يعني 1.65 دولار للبوشل (وحدة قياس الأحجام الجافة) مضروبا في 50% من الإنتاج المتوقع.
  • وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو قال إنه سيجري الإعلان عن مزيد من المدفوعات في الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة.
  • كانت الصين تشتري تقليديا حوالي 60% من صادرات فول الصويا الأمريكية.
  • خرجت الصين من السوق بدرجة كبيرة منذ فرض رسوم على وارداتها من الولايات المتحدة ردا على رسوم جمركية فرضتها إدارة ترمب على السلع الصينية.
  • تأتي الحزمة في إطار دعم قيمته 12 مليار دولار أُعلن عنه في يوليو/تموز.
  • حزمة الدعم تأتي وسط نزاع تجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، بعدما فرضت واشنطن رسوما على وارداتها من هذه الدول، ما دفع هذه الدول إلى الرد بالمثل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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