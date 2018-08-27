ترمب يعلن التوصل لاتفاق تجاري جديد مع المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الاثنين) إن بلاده توصلت لاتفاق جيد مع المكسيك وأن المحادثات مع كندا ستبدأ قريبا لاتفاق إقليمي للتبادل الحر.
تصريحات ترمب:
- لمح إلى أنه قد يستثني كندا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المكسيك.
- قال ترمب "إنه يوم كبير للتبادل التجاري، إنه اتفاق جيد جدا للبلدين".
- أضاف "كندا، سنبدأ المفاوضات قريبا، سأتصل برئيس وزرائهم قريبا جدا".
- أشار ترمب إلى أنه سيسلك نهجا متشددا مع كندا بشأن السيارات والرسوم الجمركية على الألبان.
- ترمب قال خلال إعلان الاتفاق إنهم جعلوا الأمور أسهل بكثير.
- ترمب عبر عن رغبته في التخلي عن اسم "نافتا" لأن الولايات المتحدة تضررت من الاتفاق على حد قوله.
المكسيك:
- انضم الرئيس المكسيكي أنريكي نييتو هاتفيا إلى الإعلان ووصف الاتفاق بالإيجابي للبلدين.
- تمنى الرئيس المكسيكي التوصل إلى اتفاق ثلاثي يجمع بلاده مع أمريكا وكندا.
- أجرى مفاوضون أمريكيون ومكسيكيون منذ أسابيع مفاوضات لحل خلافات لمراجعة "اتفاقية أميركا الشمالية للتبادل الحر (نافتا).
- كرر كبير المفاوضين المكسيكيين وزير الاقتصاد إيلديفونسو غواخاردو أن الخطوة المقبلة هي أن تنضم كندا مجددا للمحادثات حول اتفاق ثلاثي.
- تحدث الرئيس المكسيكي أنريكي نييتو مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو وحضه على الانضمام للمحادثات.
- وزير التجارة مارسيلو إبرارد قال إن الاتفاق خطوة إيجابية ويقلل الشكوك بشأن اقتصاد بلاده.
خلفيات:
- طالما صوّبت استراتيجية ترمب للتبادل التجاري على الاتفاق الثلاثي، وقد هدد مرارا بإلغائه برمته ووصفه "بالكارثي".
- بعد عام من المفاوضات لإنقاذ الاتفاق، يسعى المفاوضون الأميركيون والمكسيكيون لتوقيع اتفاق جديد.
- يجب إبلاغ الكونغرس الأمريكي بالاتفاقية الجديدة قبل نهاية الأسبوع.
- رأت وزيرة خارجية كندا ورئيسة فريقها المفاوض كريستيا فريلاند في وقت سابق أن التقدم الذي أُحرز حتى الآن يعد مشجعاً.
- تركزت المحادثات بين الولايات المتحدة والمكسيك على حل خلافات حول شروط قطع السيارات.
- اتفاق الجانبان حول مكونات السيارات المصنعة في منشآت "عالية الأجور" والتي يمكنها الحصول على إعفاء جمركي، بحسب تقارير.
- من شأن ذلك الشرط أن يثني مصنعي السيارات الأميركيين عن نقل الانتاج إلى المكسيك حيث الأجور أقل، وهي نقطة أساسية في هجمات ترمب على نافتا.