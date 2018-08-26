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اقتصاد|مصر

المركزي المصري يرفض طلب مصلحة الضرائب بالكشف عن الحسابات المصرفية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
26/8/2018

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر (الأحد) إن البنك لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بعد مطالبة مصلحة الضرائب بذلك للحد من التهرب الضريبي في البلاد.

وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، قال في تصريحات لـ "رويترز":
  • إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للحد من التهرب الضريبي.
  • وإن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل المادة رقم (99) من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي.
  • الهدف من المقترح هو الحد من التهرب الضريبي.
  • وقالت إنها لن تطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي.
  • وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
  • بموجب التعديل المقترح تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية.
  • وقال رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي لنشرة "إنتربرايز الإلكترونية": التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية".
  • التعديلات تتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن من دون زيادة ضرائب الدخل.
رد البنك المركزي:
  • محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أبلغ "رويترز" في رسالة إلكترونية أن البنك المركزي لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية.
  • مسؤول في وزارة المالية قال لـ "رويترز" مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد.
  • الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
  • تسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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