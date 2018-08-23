انخفاض الذهب والمؤشرات الأمريكية بفعل نزاع تجاري مع الصين

هبطت أسعار الذهب (الخميس) تحت ضغط صعود الدولار، وأخفق الذهب في البقاء فوق 1200 دولار للأوقية (الأونصة).
تراجع المعادن النفيسة:
- تراجع الذهب في السوق الفورية 0.7 في المئة إلى 1186.74 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي.
- الهبوط جاء بعدما صعد في الجلسة السابقة إلى 1201.51 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 13 من أغسطس/ آب.
- انخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.8 في المئة لتبلغ عند التسوية 1194 دولارا للأوقية، مع صعود الدولار مقابل سلة من عملات رئيسية.
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تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 14.56 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع عند 14.49 دولار.
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هبط البلاتين 1.7 في المئة إلى 778.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أيام عند 771.75 دولار.
هبوط الأسهم الأمريكية:
- انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مع تضرر الأسهم الحساسة للتجارة.
- أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 76.62 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 25656.98 نقطة.
- تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.84 نقطة، أو 0.17 في المئة، ليغلق عند 2856.98 نقطة.
- أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 10.64 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 7878.46 نقطة.
رفع سعر الفائدة:
- مسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي أكد مجددا نية البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.
- اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة يضعف الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.