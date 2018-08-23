السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي لأرامكو

نفت السعودية في وقت مبكر اليوم الخميس تقريرا لرويترز عن إلغاء الطرح الأولي العام لشركة النفط العملاقة أرامكو.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان إن بلاده ملتزمة بالطرح الأولي:

أبرز تصريحات الفالح

الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة.

الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح.

الطرح يعتمد على عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، واعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية.

معلومات أساسية