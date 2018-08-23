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اقتصاد|السعودية

السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي لأرامكو

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
23/8/2018

نفت السعودية في وقت مبكر اليوم الخميس تقريرا لرويترز عن إلغاء الطرح الأولي العام لشركة النفط العملاقة أرامكو.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان إن بلاده ملتزمة بالطرح الأولي:

أبرز تصريحات الفالح

  • الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة.
  • الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح.
  • الطرح يعتمد على عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
  • اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، واعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية.

معلومات أساسية

  • رويترز نقلت أمس الأربعاء عن أربعة مصادر كبيرة بالصناعة قولها إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لأرامكو الذي يعد الأضخم من نوعه في التاريخ.
  • خطة طرح 5 بالمئة من أرامكو للاكتتاب، التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإصلاحي ولتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.
  • مسؤولو أرامكو أشاروا مرارا إلى ظروف غير ملائمة في السوق المالية لتأجيل الطرح الأولي الذي كان مقررا في وقت ما هذا العام، في ظل تشكيك بعض المراقبين بحدوث الاكتتاب.
  • تنافست بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ جميعها من أجل الحصول على حصة من الطرح.
  • خبراء قالوا إن التردد والتأخير يعود إلى عدم قدرة أرامكو على توليد تقييم بقيمة تريليوني دولار سعى إليه ولي العهد، والمخاوف القانونية من أن الطرح العام الأولي قد يستدعي تدقيقا غير مسبوق للشركة.
  • لم يحدد الفالح موعدا محتملا للطرح
  • الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر أكد الشهر الماضي أن هناك محادثات أولية للاستحواذ على "حصة استراتيجية" في شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"
  • "سابك" رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم والتي يملك 70 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة الذي تديره الحكومة.      
  • يرى مراقبون أن استحواذ صندوق الاستثمارات على هذه الحصة بمثابة بديل معقّد لجمع الأموال النقدية التي يحتاجها أكبر صندوق ثروة سيادي في البلاد.
  • لدى سابك أكبر شركة سعودية مطروحة للاكتتاب العام رسملة سوقية بنحو 100 مليار دولار، أي نفس القيمة التي سعت المملكة لجمعها من طرح أرامكو.    
  • يقول خبراء إن الصفقة في حال تمت سوف توفر النقد لصندوق الاستثمارات العامة وتسمح لأرامكو بالاستحواذ على أصول هامة يمكنها من الاقتراض.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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