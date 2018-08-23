أمريكا والصين تتبادلان الرسوم الجمركية في تصعيد للخلاف

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس رسوما جمركية مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار ردت عليها بكين فورا بإجراء مماثل.

تبادل الرسوم جاء بينما يخوض البلدان مفاوضات بهدف وقف الحرب التجارية بينهما.

الرزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن ترتفع إلى 50 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25%.

تشمل الرسوم حوالي ألف صنف من البضائع ولا سيما مكونات إلكترونية وأدوات وآليات.

الرد الصيني

أعلنت وزارة التجارة الصينية فورا عن "رد ضروري".

فرضت بيجين بشكل متزامن رسوما جمركية بنسبة 25% على 16 مليار دولار من البضائع الأمريكية المستوردة، من ضمنها منتجات شهيرة مثل الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والويسكي وكذلك عصير الليمون ومئات المنتجات الأخرى.

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