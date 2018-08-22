رويترز: السعودية تلغي خطة طرح "أرامكو" وتسرح مستشاري العملية

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن أربعة مصادر (الأربعاء) أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.

وقال اثنان من المصادر لـ "رويترز" إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مُصنع البتروكيماويات المحلي -الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي لـ "رويترز": "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه – أولا التأجيل ثم الإلغاء".

وكان اقتراح إدراج "أرامكو" في البورصة أحد الأعمدة الرئيسية لما باتت تعرف بخطة "رؤية 2030" التي تبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط.

وتقتضي الخطة بيع حصة في سوق الأسهم الأجنبية تبلغ 5% من أصول الشركة التي تقدر قيمتها بما يقرب من تريليوني دولار أميركي، بهدف تحصيل 100 مليار دولار لدعم خزينة المملكة.

لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع مما عرقل عملية إعداد الطرح الأولي للمستشارين.

وشكل هذا المخطط أضخم طرح لأسهم أي شركة في التاريخ المالي العالمي، مما دفع بورصتي لندن ونيويورك للتنافس على الحصة.

وعملت بنوك غيه.بي مورغان، ومورغان ستانلي، واتش.اس.بي.سي، كمنسقين عالميين ووقع الاختيار على بنكي الاستثمار المتخصصين مويلس اند كو وإيفركور كمستشارين مستقلين وعلى مكتب المحاماة وايت اند كيس كمستشار قانوني حسبما أبلغت مصادر "رويترز" سابقا.

وكان من المتوقع اختيار مزيد من البنوك لكن موقع مديري الدفاتر ظل شاغرا بشكل رسمي رغم منافسة بنوك على العملية.

وقال أحد المصادر لـ "رويترز" وهو مستشار مالي كبير "الرسالة التي تلقيناها هي أنه لا طرح أوليا في المستقبل المنظور". وأضاف: "حتى الطرح المحلي في بورصة تداول تقرر تجميده".

كان خالد الفالح وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو قال في التقرير السنوي للشركة للعام 2017، الصادر في أغسطس/ آب، إن أرامكو تواصل "استعداداتها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يمثل حدثا فارقا تنتظره الشركة ومجلس إدارتها بحماس".

ورصدت أرامكو ميزانية لسداد مستحقات المستشارين حتى نهاية يونيو/ حزيران. وقال أحد المصادر إن تلك الميزانية لم تُجدد.

وقال مصدر ثالث وهو مسؤول نفطي كبير لـ "رويترز": "تقرر تعليق عمل المستشارين، الطرح الأولي لم يُلغ رسميا، لكن احتمال ألا يحدث على الإطلاق أكبر من احتمال حدوثه".

وكانت مصادر أبلغت "رويترز" من قبل أنه فضلا عن التقييمات، فإن خلافات بين المسؤولين السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي قد أبطأت تحضيرات الطرح الأولي.

ولم ترد أرامكو السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني من "رويترز".

كذلك لم يصدر تعليق عن الديوان الملكي السعودي.