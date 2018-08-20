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اقتصاد

تركيا: سقف اتفاق مبادلة العملة مع قطر 3 مليارات دولار

20/8/2018

قال البنك المركزي التركي في بيان اليوم (الاثنين) إن اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين التركي والقطري سيكون له سقف إجمالي يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

  • البنك المركزي التركي: جرى توقيع اتفاق المبادلة بشأن الليرة التركية والريال القطري مع سقف إجمالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
  • البنك المركزي التركي: الهدف الأساسي للاتفاق هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي.
  • وقع البنكان المركزيان اتفاق المبادلة يوم الجمعة لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد الحليف الخليجي لتركيا بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.
  • من شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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