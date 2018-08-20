تركيا: سقف اتفاق مبادلة العملة مع قطر 3 مليارات دولار

قال البنك المركزي التركي في بيان اليوم (الاثنين) إن اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين التركي والقطري سيكون له سقف إجمالي يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

البنك المركزي التركي: جرى توقيع اتفاق المبادلة بشأن الليرة التركية والريال القطري مع سقف إجمالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

البنك المركزي التركي: الهدف الأساسي للاتفاق هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي.

وقع البنكان المركزيان اتفاق المبادلة يوم الجمعة لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد الحليف الخليجي لتركيا بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.

من شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي.